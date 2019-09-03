Российские туристы в этом году стали чаще бронировать отели уровня четыре или пять звезд, а дешевые гостиницы их интересуют меньше, чем раньше.

Самым популярным вариантом размещения стали четырехзвездочные отели – на них пришло 35% заказов от организованных туристов, подсчитали в Travelata.ru.На гостиницы в пять звезд пришлось 27% бронирований, примерно столько же на "трешки" – в прошлом году они были более популярны.4% туристов выбрали отели уровня "две звезды", и это в полтора раза меньше, чем год назад. Турпоток на виллы или в апартаменты сократился вдвое – до 2%.65% туристы, забронировавших туры этим летом, оплатили систему "все включено" и "ультра все включено". На втором месте по популярности туры с завтраком или двухразовым питанием.