Еврозима в худшем своем проявлении ждет Россию в 2019 году: гриппозная сырость, грязь, слякоть, туманы и ледяные дожди. Такой прогноз озвучил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. На мороз и чистый белый снег можно рассчитывать только в канун Нового года.

Еврозима в худшем своем проявлении ждет Россию в 2019 году: гриппозная сырость, грязь, слякоть, туманы и ледяные дожди. Такой прогноз озвучил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. На мороз и чистый белый снег можно рассчитывать только в канун Нового года.В сентябре ожидается сразу три волны бабьего лета. Столбик термометра поднимется на 2-3 градуса выше нормы, рассказал синоптик в эфире радиостанции "Говорит Москва".Что касается октября, то он будет отличаться обилием осадков, особенно в середине месяца. А ноябрь ожидается теплее, чем обычно.Ранее в эфире телеканала "Россия 24" Вадим Заводченков рассказал о погоде в Москве. Сентябрь должен быть относительно сухим и теплым, а циклон, который принесет похолодание и дожди, придет в столичный регион только в конце месяца.