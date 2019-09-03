Казанский Рубин объявил о подписании арендного соглашения с российским полузащитником Александром Ташаевым, предыдущим клубом которого был московский Спартак. Стороны подписали договор сроком на один сезон. Полузащитник взял 88-й номер.

Казанский "Рубин" объявил о подписании арендного соглашения с российским полузащитником Александром Ташаевым, предыдущим клубом которого был московский "Спартак". Стороны подписали договор сроком на один сезон. Полузащитник взял 88-й номер.Александр Ташаев перешёл в «Рубин» на правах аренды!