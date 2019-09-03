Наталия Веденина из пригорода Череповца вновь появилась в студии Андрея Малахова. 52-летняя женщина стала знаменитой после того, как вышла замуж за нигерийского принца, родила ему близнецов и овдовела. В сегодняшнем выпуске ток-шоу Прямой эфир на телеканале Россия 1 женщина рассказала, как строит свое счастье с новым темнокожим женихом.

Наталия Веденина из пригорода Череповца вновь появилась встудии Андрея Малахова. 52-летняя женщина стала знаменитой после того, как вышлазамуж за нигерийского принца, родила ему близнецов и овдовела. В сегодняшнемвыпуске ток-шоу "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" женщина рассказала, какстроит свое счастье с новым темнокожим женихом.Новый возлюбленный младше Ведениной на 22 года. Полицейский из Ганы по имени Орландо Мантей тайком от родителей сбежал к русской невесте. Сейчас мужчина осваивается в русской деревне, знакомится с русскимиобычаями. Влюбленные появились в студии "Прямого эфира". Они не скрывали своих чувств.Родственники умоляют африканца вернуться на родину. Ониуверены, что Орландо в нашей стране грозит смертельная опасность. Кроме того,близкие выступают против его свадьбы с Наталией. Родители отказываютсядать согласие на брак."Первый муж Наташи – Пауль – умер и мы даже не знаем причины.Уверен, нам что-то недоговаривает сама Наташа. Я боюсь за жизнь своего сына. Боюсь, что с ним случиться тоже самое", – сказал отец Орландо в программе "Прямой эфир".Напомним, в 2010 году россиянка познакомилась в Сети смужчиной из Нигерии, который был на 18 лет моложе нее. Наталия Веденина и ПаульГабриэль Сегун Аджайи три года общались по скайпу, после встретились.Заморский жених пригласил возлюбленную к себе, оплативдорогу. Пауль оказался знатного рода, с титулом принца.Уже через неделю после приезда в Нигерию Пауль предложил Наталиистать его женой. 28 марта 2013 года брак Ведениной и нигерийца былзарегистрирован. Свадьбу гуляли шесть дней – согласно местным традициям.Новоиспеченный супруг Наталии переехал в Россию. Вскоре пара заговорила о детях. Пришлось прибегнуть к ЭКО. 31 июля 2017 года родились близнецыДэвид и Даниил.К сожалению, счастье длилось недолго. 33-летний Пауль умер вночь на 13 октября 2018 года от сердечного приступа. Овдовев,Наталия Веденина стала частым гостем ток-шоу