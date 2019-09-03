Супруг исподтишка заснял актрису на камеру. Анна Хилькевич очень громко подпевала любимой песне.

Супруг исподтишка заснял актрису на камеру. Анна Хилькевич оченьгромко подпевала любимой песне.В личном Instagram знаменитость показала видео, которое сделалее муж – бизнесмен Артур Волков. В кадре Анна Хилькевич, сидя за рулем авто, громко – буквально до хрипоты – подпевает звучащей по радио композиции.После объектив захватывает заднее сидение машины. Там вдетском кресле расположилась старшая дочь пары – Арианна. Заметив направленную в еесторону камеру телефона, малышка отворачивается. Судя по лицу девочки, она недовольна маминым вокалом.Под публикацией Анна Хилькевич написала, что нашла этотролик в микроблоге супруга. Артистка отметила, что именно так поет ее душа. Послезнаменитость опубликовала то, как ее супруг прокомментировал происходящее вкадре."Милая Анна Хилькевич,я не могу скрывать от твоих подписчиков тебя настоящую. Видео на твоей страницес этой песней – это конечно очень мило, но настоящий разрыв, только когда тыдумаешь, что камера выключена. Рви душу мне, милая, рви!" – написал АртурВолков жене.Отметим, что подписчикам видео показалосьзабавным. Многие обратили внимание на реакцию Арианны."Доча в шоке😂😂😂мамусрочно на сцену (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "У Арианы такое лицо "типае мае, когда уже приедем" и😂😂😂😂😂😂😂", "Когда дочь сомневается, правда ли это ее мама🤣🤣🤣", – пишут поклонники .