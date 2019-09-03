Супруг исподтишка заснял актрису на камеру. Анна Хилькевич очень
громко подпевала любимой песне.
Супруг исподтишка заснял актрису на камеру. Анна Хилькевич очень
громко подпевала любимой песне.
В личном Instagram знаменитость показала видео, которое сделал
ее муж – бизнесмен Артур Волков. В кадре Анна Хилькевич, сидя за рулем авто, громко – буквально до хрипоты – подпевает звучащей по радио композиции.
После объектив захватывает заднее сидение машины. Там в
детском кресле расположилась старшая дочь пары – Арианна. Заметив направленную в ее
сторону камеру телефона, малышка отворачивается. Судя по лицу девочки, она недовольна маминым вокалом.
Под публикацией Анна Хилькевич написала, что нашла этот
ролик в микроблоге супруга. Артистка отметила, что именно так поет ее душа. После
знаменитость опубликовала то, как ее супруг прокомментировал происходящее в
кадре.
"Милая Анна Хилькевич,
я не могу скрывать от твоих подписчиков тебя настоящую. Видео на твоей странице
с этой песней – это конечно очень мило, но настоящий разрыв, только когда ты
думаешь, что камера выключена. Рви душу мне, милая, рви!" – написал Артур
Волков жене.
Отметим, что подписчикам видео показалось
забавным. Многие обратили внимание на реакцию Арианны.
"Доча в шоке😂😂😂маму
срочно на сцену (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "У Арианы такое лицо "типа
е мае, когда уже приедем" и😂😂😂😂😂😂😂", "Когда дочь сомневается, правда ли это ее мама
🤣🤣🤣", – пишут поклонники .