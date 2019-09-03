Жители поселка Новосинеглазово Челябинской области удивлены выбором репертуара для концерта в честь 1 сентября.

Жители поселка Новосинеглазово Челябинской области удивлены выбором репертуара для концерта в честь 1 сентября, передает РИА Новости.На площади перед местным ДК в День знаний выступала кавер-группа "Сентябрь". Артисты пели в основном "взрослые песни", несмотря на большое количество детей.Один из музыкантов заявил со сцены, что есть повод выпить, после чего музыканты исполнили "Рюмку водки" Григория Лепса и "WWW" группы "Ленинград"."Когда идешь на этот праздник, то надеешься услышать песни типа "Учат в школе, учат в школе...", еще из старых есть "Школьная пора" Татьяны Овсиенко, ну уж если совсем туго с репертуаром, то хотя бы "Восьмиклассница" группы КИНО, но это в крайнем случае", — прокомментировал ролик житель поселка Данил Девятов."Вы бы видели лица детей — они как будто попали на какой-то затяжной взрослый день рождения... недоумение... это мягко сказано", — поддержала его Марина Захарченко.