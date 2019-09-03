Из них живыми нашли 409 человек

Из них живыми нашли 409 человекПоисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» опубликовал статистику пропавших людей с начал 2019 года по конце августа. Во Владимирской области пропали 463 человека, включая 75 детей и подростков. Из них 285 человек потерялись в лесу, а 178 - в городе.409 человек удалось найти живыми, 26 - погибшими. До сих пор не нашли 19 человек. Отказали в поиске 9 людям. Чаще всего отказы происходят из-за того, что родственники пропавшего не хотят обращаться к правоохранителям с заявлением о пропавшем. А отряд занимается поисками только после этого заявления. Или же родственники пишут заявление, но не хотят распространять информацию. Еще один случай - семейные разборки. Если один из родителей, не лишенный родительских прав, увез детей, то волонтеры также помочь ничем не могут.