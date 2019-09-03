Народный артист России Сергей Паршин родился в эстонском городе Кохтла-Ярве в семье горняков. Его мать 12 лет проработала взрывником под землей, а отец был шахтером. Мальчик и не думал становиться актером, но его судьбу решил случай.

Народный артист России Сергей Паршин родился в эстонском городе Кохтла-Ярве в семье горняков. Его мать 12 лет проработала взрывником под землей, а отец был шахтером. Мальчик и не думал становиться актером, но его судьбу решил случай.В пятом классе учительница попросила нас выучить какое-нибудь произведение не из школьной программы. Я выбрал стихотворение литовского поэта, которое нашел на обратной стороне отрывного календаря. Когда я читал его, класс затих.На следующий день учительница попросила снова прочитать это стихотворение, а потом отвела Сергея в актовый зал, где проходили занятия драмкружка.Когда Сергею исполнилось 17 лет, он с первого раза поступил в ЛГИТМиК — на курс Василия Меркурьева и Ирины Мейерхольд.Василий Васильевич Меркурьев относился к Сергею Паршину, как к сыну, и даже стал свидетелем на его свадьбе с Татьяной Астратьевой.Тогда Сергей Паршин был еще никому не известным студентом театрального, рядом с Татьяной к нему пришли слава и успех на театральной сцене и в кино. Широкую известность ему принесла роль Александра Меншикова в картине "Россия молодая". Зрители также знают актера по ролям в фильмах "Зеркало для героя", "Зимняя вишня", "Алый камень". Со своей женой актер снялся в ленте "Семь часов до гибели".В браке они прожили 34 года, вырастили двух сыновей. Но когда актеру было 54 года, любимая женщина умерла.Ты не сможешь жить один. После моей смерти найди себе новую любовь, — такова была ее последняя воля.Актер тяжело переживал смерть жены, в тот момент его спасала только работа. После смерти Татьяны он твердо решил доживать свои дни один, общаясь с детьми и внуками и занимаясь любимой профессией.Но потом на съемках фильма "Любовь под надзором" он встретился с актрисой Натальей Кутасовой. В 2008 году они поженились."Она окружила меня такой заботой и любовью, каких в жизни у меня не было", — признается актер.Сергей Паршин также рассказал, как чуть не погиб в юности от ножевого ранения. Все случилось в период учебы в театральном вузе: в один из дней Паршин поехал на родину в Эстонию. На улице увидел мужчину с ножом и сидящую на снегу женщину.Я отогнал его от его собственной супруги. Уже подходя к дому, из подъезда вышли трое. Оказалось, что мужчина сходил за подмогой. Они набросились на меня втроем.Раненый актер все-таки смог доползти до дома. Он чудом выжил, потеряв два литра крови.Почему актер решился на второй брак? Как дети Сергея приняли его вторую супругу? Все ответы – в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым".