То, насколько клиенту удобно попасть к определенному специалисту, во многом определяет имидж компании.

Если люди толпятся, занимают друг за другом очередь, ругаются из-за места, это никому не прибавляет хорошего настроения. Вот почему такое современное решение, как система электронной очереди, становится лучшим выбором для массы организаций. Банк, налоговая, почта — в таких местах это особенно актуально. Везде, где в определенное время наблюдается скопление людей, это решение будет оправданным.

Возможности электронной очереди

Суть самой системы проста: человек подходит к терминалу, выбирает вид услуги или специалиста, после чего получает собственный номер. Далее он следит за экранами, на которых высвечивается информация о приглашении клиентов в конкретный кабинет, в кассу под определенным номером. Это очень просто и удобно, потому что система управления очередью не только формирует саму очередь, но и распределяет клиентов в зависимости от задачи, которую они пришли решить. Например, в банке нередко система налажена так, что поменять валюту можно не в каждой кассе, оформить кредит получится только в конкретном кабинете. Человеку не нужно гадать, куда именно отправиться. Он просто выбирает из списка задачу («Заказать платежную карту», «Оформить кредит», «Внести коммунальные платежи» и т. д.) — далее программа сама выбирает специалиста, к которому отправится посетитель, когда придет его очередь.

Такая система только перенаправляет клиентов к нужным профессионалам и в подходящие кабинеты. Через нее никто не платит, не производит никакие другие операции. На получение номерка тратится, как правило, менее минуты. Это означает, что очередь формируется максимально быстро, последовательно и без сбоев.

В чем преимущества такого решения для организации

Вот несколько очевидных плюсов:



Работа идет гораздо быстрее. Никто не заходит в кабинет «просто спросить», уточнить какие-то моменты. Любой человек знает, что нужно дождаться, пока его номер будет объявлен и высветится на экране.



Снижается эмоциональное напряжение. Поскольку терминал электронной очереди МАКСИМА самостоятельно распределяет клиентов, различные споры между людьми исключены.



Пропадает путаница в работе. Если специалист работает только с кредитами или только с выдачей посылок, то к нему будут попадать люди, которые изначально пришли с соответствующими задачами.



Благодаря системе электронной очереди снижается нагрузка на работников организации, работа становится более продуктивной, максимально оперативной. И все это при максимальном комфорте для посетителей, которые тоже остаются довольны четко налаженным процессом.