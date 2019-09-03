Жизнь популярных спортсменов всегда находится под прицелами объективов фото– и видеокамер. Кроме того, нередко бывает и такое, что медиа-персоны сами рассказывают о себе какие-то вещи. Российская спортсменка Евгения Медведева в интервью рассказала некоторые подробности личной жизни.

Жизнь популярных спортсменов всегда находится под прицелами объективов фото– и видеокамер. Кроме того, нередко бывает и такое, что медиа-персоны сами рассказывают о себе какие-то вещи. Российская спортсменка Евгения Медведева в интервью рассказала некоторые подробности личной жизни.Евгению вся страна знает как двукратную чемпионку мира и Европы по фигурному катанию. Девушка в свои 19 лет уже успела завоевать сердца многих россиян и международных судей. Тем не менее, не стоит забывать, что в таком возрасте у молодой красавицы должны быть какие-то другие занятия в жизни кроме спорта.Как издание Газета.ru, Медведева в ходе прямого эфираSport24 рассказала, что общается с блогерами. Кроме того, девушка рассказала историю своего с ними знакомства."С блогерами я познакомилась через инстаграм. Кто-то поставил лайк, ипосле этого мы начали переписываться. Так и встретились", – поделилась фигуристка. Она добавила, что друзей такого рода деятельности у нее довольно много. Интернет-обозреватели интересуются "жизнью спортсмена", а Евгения, в свою очередь, – "жизнью обычных людей".Кроме того, россиянка подчеркнула, что ее круг общения оказывает на нее большое влияние. Медведева рассказала, что друзья "подсадили" ее на k-pop и творчество Билли Айлиш. Тем не менее, о по-настоящему близких друзьях фигуристка не желает распространяться."Я тот человек, который подпускает близко к личной жизни минимум людей.Не хочу называть имена, это слишком личное. Они все проверены годами", – подытожила девушка.