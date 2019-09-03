В соревнованиях приняли участие 643 сотрудника из 61 сборных команд территориальных органов МВД России и Управлений на транспорте по федеральным округам...

Соревнования прошли во Владимире с 23 по 28 августа. В них приняли участие 643 сотрудника из 61 сборной команды территориальных органов МВД России и Управлений на транспорте по федеральным округам.Программа соревнований по легкоатлетическому кроссу- 3 км среди женщин- 5 км среди мужчин в возрастных группах (до 35 лет, 35-39лет, старше 40лет)- смешанная эстафета 4 х 1 км.Программа соревнований по служебному биатлону- кросс 1,5 км с двумя огневыми рубежами среди женщин- кросс 3 км с двумя огневыми рубежами среди мужчин в возрастных группах (до 35 лет, 35-39 лет, старше 40 лет)- комбинированная эстафета 4 х 1,5 км с двумя огневыми рубежами.В личном первенстве на дистанции 3 км (возрастная категория 35-39 лет) первое место занял Ишов Акмаль Караматуллоевич (Полк охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ГУ МВД России по г. Москве). На дистанции 3 км (возрастная категория старше 40 лет) тройку лучших замкнул Иванов Сергей Николаевич (Полк охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ГУ МВД России по г. Москве).В общекомандных зачётах по легкоатлетическому кроссу и служебному биатлону команда ГУ МВД России по г. Москве заняла 6 место в каждой из дисциплин.