Благотворительные и профилактические мероприятия прошли в Камешковском, Гусь-Хрустальном и Вязниковском районах.

В Камешковском районе сотрудники УМВД Владимирской области и коллеги из ОМВД по Камешковскому району посетили Камешковский детский дом, чтобы поздравить ребят с новым учебным годом. Напутственные слова для ребят произнес начальник отделения Управления по работе с личным составом УМВД России по Владимирской области Дмитрий Петренко. Он отметил, насколько получить необходимые знания, чтобы в будущем стать грамотными специалистами своего дела. Ребята, в свою очередь, тоже подготовились и выступили перед присутствующими: спели частушки и показали сценки на школьную тему. Атмосфера мероприятия сложилась веселая и непринужденная.Завершилась встреча праздничным столом. Представители УМВД и ОМВД подарили детям подарки, которые пригодятся в учебе.В преддверии нового учебного года накануне 1 сентября сотрудники ОПДН МО МВД России «Гусь-Хрустальный» помогли подготовиться к школе детям из малообеспеченных и многодетных семей. Полицейские посетили подшефный социальный реабилитационный центр поселка Уршельский Гусь-Хрустального района.Сотрудники полиции пожелали воспитанникам приюта успехов в учебе и творчестве, и вручили ребятам необходимые для учебы канцелярские принадлежности, материалы для творчества и спортивный инвентарь.В ОМВД России по Вязниковскому району сотрудники пригласили школьников в отдел полиции на урок безопасности.В мероприятии приняли участие ученики 6-8 классов средней общеобразовательной школы №2 города Вязники. Ребята собрались в актовом зале, где сотрудники полиции поздравили учащихся с началом учебного года и пожелали успехов в учебе.В ходе мероприятия сотрудники подразделений ОМВД России по Вязниковскому району побеседовали с ребятами о ребятами о правилах поведения в общественных местах, о том, как не стать жертвой преступления, напомнили правила дорожного движения, а также рассказали про службу в правоохранительных органах и о качествах, которыми должен обладать сотрудник полиции, чтобы достойно нести службу.