Бывший президент Украины Петр Порошенко может быть замешан не только в коррупционных скандалах и случаях злоупотребления властью. Молдавский оппозиционный политик Ренато Усатый заявил, что у него есть сведения о причастности политика к убийствам.

Бывший президент Украины Петр Порошенко может быть замешан не только в коррупционных скандалах и случаях злоупотребления властью. Молдавский оппозиционный политик Ренато Усатый заявил, что у него есть сведения о причастности политика к убийствам.Ренато Усатый отмечает, что он не работал вместе с Петром Порошенко, и тот не был ему конкурентом. "У нас никогда не было ничего общего", – подчеркнул молдавский политик. Однако он не смог держать при себе сведения о бывшем президенте Украины и был вынужден предать их огласке из-за их важности."Мне передали информацию, связанную с преступлениями, совершенными на территории Молдовы. Он связан с убийством своего родного брата", – в эфире телеканала TVC21 объявил Ренато Усатый. Есть и другие эпизоды из жизни Петра Порошенко, которые необходимо тщательно расследовать, заметил он."При очень загадочным обстоятельствах погибла семья Шупальских, у которой я часто гостил. И после этого Порошенко становится собственником их активов", – цитирует издание "Политнавигатор" молдавского политика.Материал дополняется.