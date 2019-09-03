Люди с татуировками на теле, как правило, обладают более импульсивным характером и чаще не задумываются о последствиях своих поступков. К такому выводу пришли специалисты из канадского Университета МакМастера после проведенного ими исследования.

Люди с татуировками на теле, как правило, обладают более импульсивным характером и чаще не задумываются о последствиях своих поступков. К такому выводу пришли специалисты из канадского Университета МакМастера после проведенного ими исследования.В ходе эксперимента добровольцам было предложено сыграть в своеобразную экономическую игру, в ходе которой было установлено, что обладатели тату в целом ведут себя более иррационально. На следующем этапе участникам предложили ответить на ряд вопросов, очевидные ответы на которые являлись неправильными. Результаты показали, что татуированные добровольцы намного чаще торопились и отвечали неверно, сообщает газета The Times.Комментируя результаты исследования, Брэдли Раффл из Университета МакМастера отметил, что хотя татуировки и являются средством самовыражения, "с экономической точки зрения, решение иметь татуировку вызывает недоумение".Ранее специалисты из университета Майами и исследовательского центра Пью выявили зависимость между наличием у человека татуировок и количеством его половых партнеров. Оказалось, что те, кто украсил свою кожу наколками, являются более привлекательными для потенциальных половых партнеров, так как они более открыты и уверены в себе. Впрочем, оказалось, что у людей с татуировками также имеется повышенная склонность к психическим расстройствам и чаще возникают проблемы со сном.