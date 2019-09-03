Противостояние вдовы рэпера Децла Юлии Киселевой и его родителей продолжается. На сей раз Александр Толмацкий прокомментировал слова женщины, дерзко заявив, что она ему никто и сумасшедшая.

Противостояние вдовы рэпера Децла Юлии Киселевой и его родителей продолжается. На сей раз Александр Толмацкий прокомментировал слова женщины, дерзко заявив, что она ему никто и сумасшедшая."Менять обстановку после трагедии пришлось всем: сына, кошку, цветы и себя надо было спасать", – написала Юлия Киселева на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. По ее признанию, она не думала, что по возвращении домой обнаружит другие замки. Отец Децла (настоящее имя Кирилл Толмацкий) Александр отметил, что квартира принадлежит его бывшей жене, матери артиста Ирине, и у той были причины так поступить."После похорон Юля с сыном съехала из квартиры. Ира просила дать ей ключи – вдруг трубу прорвет, а она, будучи хозяйкой, даже войти туда не может. В итоге, когда несколько дней из пустой квартиры орала кошка, пришлось срезать замки и заменить их", – объяснил Толмацкий. При этом он отметил, что Ирина связывалась с братом Юлии и предупредила о других замках, ключи от которых та могла забрать в любое удобное время. "Никто никого никуда не выгонял. Ну она же врет все время", – заявил отец Децла.