Все знают Татьяну Навку не только как чемпионку по фигурному катанию, но и как прекрасную маму. 44-летняя спортсменка воспитывает вместе с мужем, пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым, пятилетнюю дочь Надежду.

Все знают Татьяну Навку не только как чемпионку по фигурному катанию, но и как прекрасную маму. 44-летняя спортсменка воспитывает вместе с мужем, пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым, пятилетнюю дочь Надежду.В последнее время юная наследница проявила активный интерес к иностранным языкам. Малышка решила не мелочиться и стала учить сразу три одновременно – китайский, французский и английский."А по-русски, несмотря на свой юный возраст, уже читает практически свободно", – добавила Татьяна.Кроме этого, решившая пойти по стопам матери Надежда регулярно тренируется. Она часто ходит на ледовые тренировки. По словам Татьяны, кроха что сейчас у Нади так называемый конфетно-букетный период. Девочка только-только постигает все азы этого спорта.На этом хобби малышки не заканчиваются. Ко всему прочему, наследница ходит на плавание и увлекается музыкой.Напомним, фигуристка и ее муж познакомились в далеком 2012 году. Первое время тщательно скрывали свои отношения. Спустя два года Татьяна родила дочь, но имя отца продолжала скрывать. Но в том же году Песков, наконец, ушел от своей жены и предложил руку и сердце Навке.