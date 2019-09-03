Дмитрий Тарасов объявил радостную новость. Его жена, модель Анастасия Костенко, снова беременна.
<a href="https://33live.ru/novosti/03-09-2019-u-tarasova-i-kostenko-budet-vtoroj-rebenok.html" target="_blank">У Тарасова и Костенко будет второй ребенок</a> - Дмитрий Тарасов объявил радостную новость. Его жена, модель Анастасия Костенко, снова беременна.
[url=https://33live.ru/novosti/03-09-2019-u-tarasova-i-kostenko-budet-vtoroj-rebenok.html]У Тарасова и Костенко будет второй ребенок[/url] - Дмитрий Тарасов объявил радостную новость. Его жена, модель Анастасия Костенко, снова беременна.