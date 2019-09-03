Трагедия произошла с 20-летним американцем Уолкером Макнайтом из Флориды. Из-за
увлечения вейпом парень пять месяцев провел в больнице.
Трагедия произошла с 20-летним американцем Уолкером Макнайтом из Флориды. Из-за
увлечения вейпом парень пять месяцев провел в больнице.
Молодой человек попробовал вейп из любопытства на
первом курсе университета. Он даже не заметил, как это стало зависимостью.
Несмотря на то, что Уолкер всегда был спортсменом и отличался прекрасным
здоровьем, его самочувствие начало постепенно ухудшаться.
Сначала у юноши появились кашель и насморк, но он
списал это на обычную простуду, сообщает Через пару недель
симптомы усилились, и Уолкер обратился к медикам. Ему прописали лекарства от
простуды и стероиды, отправив домой. Однако лечение не помогло. Кроме того, у
Макнайта появились рвота, лихорадка и озноб.
Испугавшись за
жизнь сына, родители отвезли его в другую больницу. Врачи поняли, что дело плохо
и подключили Уолтера к ЭКМО-машине. У парня
диагностировали сильнейшую пневмонию и аденовирус. В обычном состоянии организм
спортсмена справился бы с болезнью, но жидкость в легких из-за этому помешала.
Через пять месяцев
лечения Уолтера отпустили домой, но оказалось, что он с трудом дышит сам.
Осмотрев его, врачи пришли к выводу, что ему стоит удалить левое легкое.
" просто перевернул нашу жизнь с ног на голову. Он ее просто уничтожил",
– заявил отец Уолтера Макнайта.