Трагедия произошла с 20-летним американцем Уолкером Макнайтом из Флориды. Из-за увлечения вейпом парень пять месяцев провел в больнице.

Трагедия произошла с 20-летним американцем Уолкером Макнайтом из Флориды. Из-заувлечения вейпом парень пять месяцев провел в больнице.Молодой человек попробовал вейп из любопытства напервом курсе университета. Он даже не заметил, как это стало зависимостью.Несмотря на то, что Уолкер всегда был спортсменом и отличался прекраснымздоровьем, его самочувствие начало постепенно ухудшаться.Сначала у юноши появились кашель и насморк, но онсписал это на обычную простуду, сообщает Через пару недельсимптомы усилились, и Уолкер обратился к медикам. Ему прописали лекарства отпростуды и стероиды, отправив домой. Однако лечение не помогло. Кроме того, уМакнайта появились рвота, лихорадка и озноб.Испугавшись зажизнь сына, родители отвезли его в другую больницу. Врачи поняли, что дело плохои подключили Уолтера к ЭКМО-машине. У парнядиагностировали сильнейшую пневмонию и аденовирус. В обычном состоянии организмспортсмена справился бы с болезнью, но жидкость в легких из-за этому помешала.Через пять месяцевлечения Уолтера отпустили домой, но оказалось, что он с трудом дышит сам.Осмотрев его, врачи пришли к выводу, что ему стоит удалить левое легкое." просто перевернул нашу жизнь с ног на голову. Он ее просто уничтожил",– заявил отец Уолтера Макнайта.