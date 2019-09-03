Сотрудники ОУР ОМВД России по району Замоскворечье задержали женщину, подозреваемую в попытке хищения крупной суммы денежных средств путем мошенничества...

Сотрудники ОУР ОМВД России по району Замоскворечье задержали женщину, подозреваемую в попытке хищения крупной суммы денежных средств путем мошенничества.В полицию обратился менеджер по работе с клиентами одной из коммерческих кредитных организаций, расположенных в 1-м Люсиновском переулке. Мужчина сообщил, что в их организацию обратилась неизвестная женщина для получения кредита под залог принадлежащей ей квартиры. Женщина представила необходимые документы, которые вызвали сомнение в их подлинности, вследствие чего представитель организации обратился в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по адресу места происшествия, при передаче женщине части денежных средств в размере 1,5 млн рублей, задержали подозреваемую – 68-летнюю жительницу столицы. Установлено, что злоумышленница предоставила паспорт на чужое имя, вклеив туда свою фотографию. Документы, подтверждающие право собственности на квартиру, также оказались на чужое имя.Следствием ОМВД России по району Замоскворечье возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление и задержание возможных соучастников данного противоправного деяния.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60