7 и 8 сентября, когда Москва будет отмечать День своего 872-летия, столичные музеи и выставочные комплексы будут работать бесплатно.

Торжественное открытие Дня города состоится 7 сентября на ВДНХ. Помимо территории выставки центральным местом празднования традиционно будет Тверская улица, которую сделают пешеходной. А вечером 7 сентября в парках и на других площадках, всего их 33, пройдут праздничные фейерверки.Что касается бесплатного входа в музеи, то 7 и 8 сентября, помимо осмотра основной экспозиции, можно будет посмотреть специальную праздничную программу. Так, гостей музея-заповедника "Царицыно" ждет симфонический и джазовый концерты.Государственный музей Владимира Высоцкого подготовил пешеходную экскурсию по местам, где рос будущий поэт и где зарождался его талант.В Мемориальном музее А.Н. Скрябина пройдут концерты классической музыки, запланированы пешеходная экскурсия и поэтический спектакль. В Музее Москвы запланированы экскурсии и концертная программа и многое другое.