Учащиеся подготовили праздничную программу, исполняли песни, читали стихи и демонстрировали свои навыки строевой ходьбы.

В ГБОУ СПО Колледж полиции прошло торжественное мероприятие, посвященное началу учебного года. В нем приняли участие заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант внутренней службы Андрей Понорец, руководящий состав Колледжа полиции, курсанты и их родители.Среди приглашенных гостей посетивших мероприятие были: помощник начальника УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве (по работе с личным составом) полковник внутренней службы Анатолий Терентьев, начальник отделения профессиональной подготовки УВД подполковник внутренней службы Павел Ткаченко, а так же председатель Общественного совета при УВД по СЗАО генерал-лейтенант милиции в отставке Виктор Швидкин.В торжественной обстановке руководитель Колледжа полиции Сергей Михайлов произнес напутственную речь для курсантов учебного заведения, а после поприветствовал юных первокурсников и пожелал им дальнейших успехов в учебном процессе.Учащиеся подготовили праздничную программу, исполняли песни, читали стихи и демонстрировали свои навыки строевой ходьбы. В завершении праздника курсанты последнего курса передали капсулу с наставлениями первокурсникам.Большинство из числа курсантов первокурсников являются жителями Северо-западного округа г. Москвы.Руководство УВД по СЗАО поздравляет курсантов с началом учебного года, желает крепкого здоровья, успехов в изучении предметов, входящих в программу Колледжа, и самое главное быть порядочными, честными и преданными своему делу и долгу.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56