На Охотном Ряду ждут объяснений от посла США Джона Хантсмана относительно публикации в соцсетях американского диппредставительства маршрута несогласованного шествия по Бульварному кольцу 3 августа. Об этом сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев.

На Охотном Ряду ждут объяснений от посла США Джона Хантсмана относительно публикации в соцсетях американского диппредставительства маршрута несогласованного шествия по Бульварному кольцу 3 августа. Об этом сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев.Парламентарий отметил, что Хантсману было направлено письмо,но с учетом того, что у дипломата поменялся адрес офиса, он мог его неполучить. Пискарев поприветствовал желание посла встретиться и дать пояснения."Надеюсь, что в ближайшее время мы определимся с датойзаседания комиссии, на которое будет приглашен господин Хантсман, чтобы мымогли задать интересующие нас вопросы, связанные с вмешательством посольстваСША во внутренние дела России", – слова депутат официальный сайт Госдумы.Пискарев отметил, что посол высказал свою версию появления ваккаунте американского посольства маршрута шествия несогласованного митинга, ноэто прозвучало неубедительно. По его словам, депутатыобратились в управление международного сотрудничества Госдумы, чтобы ониобсудили с американским диппредставительством дату участия посла в заседаниикомиссии.Напомним, в состав комиссии по расследованию вмешательстваво внутренние дела России вошли представители всех фракций нижней палаты.Попытки манипулирования действиями людей недопустимы, уверены депутаты.О вмешательстве во внутренние дела страны ранее заявили вМИДе. Речь идет о размещении на аккаунтах дипломатической миссии подробногомаршрута несогласованного шествия по Бульварному кольцу 3 августа. Вовнешнеполитическом ведомстве отметили, что "90% информации призывало людей подключиться к этому мероприятию".