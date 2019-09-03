На Охотном Ряду ждут объяснений от посла США Джона Хантсмана относительно публикации в соцсетях американского диппредставительства маршрута несогласованного шествия по Бульварному кольцу 3 августа. Об этом сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев.
На Охотном Ряду ждут объяснений от посла США Джона Хантсмана относительно публикации в соцсетях американского диппредставительства маршрута несогласованного шествия по Бульварному кольцу 3 августа. Об этом сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев.
Парламентарий отметил, что Хантсману было направлено письмо,
но с учетом того, что у дипломата поменялся адрес офиса, он мог его не
получить. Пискарев поприветствовал желание посла встретиться и дать пояснения.
"Надеюсь, что в ближайшее время мы определимся с датой
заседания комиссии, на которое будет приглашен господин Хантсман, чтобы мы
могли задать интересующие нас вопросы, связанные с вмешательством посольства
США во внутренние дела России", – слова депутат официальный сайт Госдумы.
Пискарев отметил, что посол высказал свою версию появления в
аккаунте американского посольства маршрута шествия несогласованного митинга, но
это прозвучало неубедительно. По его словам, депутаты
обратились в управление международного сотрудничества Госдумы, чтобы они
обсудили с американским диппредставительством дату участия посла в заседании
комиссии.
Напомним, в состав комиссии по расследованию вмешательства
во внутренние дела России вошли представители всех фракций нижней палаты.
Попытки манипулирования действиями людей недопустимы, уверены депутаты.
О вмешательстве во внутренние дела страны ранее заявили в
МИДе. Речь идет о размещении на аккаунтах дипломатической миссии подробного
маршрута несогласованного шествия по Бульварному кольцу 3 августа. Во
внешнеполитическом ведомстве отметили, что "90% информации призывало людей подключиться к этому мероприятию".