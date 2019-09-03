В китайской провинции Хубэй 40-летний мужчина напал на школьников. Погибли 8 человек. О мотивах преступника, а также о том, как именно было он напал на школьников, не сообщается.

В Китае мужчина убил восемь учеников начальной школы.Трагедия произошла в деревне Гаоянпо центральной провинции Хубэй. 40-летний преступник по фамилии Юй был задержан полицией. О его мотивах, а также о том, как именно было он напал на школьников, не сообщается. По данным местных СМИ, летом он вышел из тюрьмы, где отбывал срок за убийство.Нападения на детей, несмотря на принимаемые властями Китая меры по обеспечению безопасности школ и детских садов, являются достаточно частым явлением, сообщает "Интерфакс". В апреле этого года в провинции Хунань мужчина напал на школьников с ножом. Погибли два ребенка. В январе в Пекине 20 детей получили ранения в результате атаки мужчины с молотком. Так он решил отомстить за увольнение. В апреле 2018 года молодой человек напал на детей с кинжалом. Погибли 9 школьников.