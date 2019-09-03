В Москве после продолжительной болезни скончалась актриса театра и кино Зинаида Славина. Ей было 79 лет.

В Москве после продолжительной болезни скончалась актриса театра и кино Зинаида Славина.В пресс-службе театра "Содружество актеров на Таганке" рассказали "Интерфаксу", что народной артистки РСФСР не стало в ночь на 3 сентября. Прощание пройдет в театре. Дата и время будет сообщена дополнительно.Зинаида Славина родилась 6 апреля 1940 года в Петергофе. В 1964 году окончила театральное училище имени Щукина. Долгие годы она была ведущей актрисой Театра на Таганке под руководством Юрия Любимова.В 1993 году после разделения труппы Славина перешла в "Содружество актеров Таганки" под руководством Николая Губенко. За годы работы в театре сыграла более 1600 спектаклей.