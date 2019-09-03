Гражданские активисты, представители чешских политических партий, объединений, а также молодежь и ветераны приняли участие в понедельник, 2 сентября, в митинге протеста против решения властей района Прага-6 закрыть брезентом памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, который установлен на площади Интербригады.

Гражданские активисты, представители чешских политических партий, объединений, а также молодежь и ветераны приняли участие в понедельник, 2 сентября, в митинге протеста против решения властей района Прага-6 закрыть брезентом памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, который установлен на площади Интербригады.Акция состоялась перед самим монументом. Во время митинга выступили пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овачек, депутаты от парламентских Коммунистической партии Чехии и Моравии и Чешской социал-демократической партии.В своем выступлении Овачек заявил, что они отвергают попытки переписать историю и это мнение является единым для всех собравшихся. Также он отметил, что принял участие в митинге с согласия президента Чехии Милоша Земана, сообщает телеканал "Россия 24".Перед участниками митинга было зачитано открытое письмо премьер-министру Чехии Андрею Бабишу, в котором требуется объявить памятник маршалу Коневу достоянием национальной культуры, а также пресечь попытки руководства района во главе со старостой Ондржеем Коларжем ликвидировать монумент.Митинг был организован инициативной группой в Facebook, которая выступает в защиту памятника Коневу. Организаторы акции сообщили об участии в ней более двухсот человек. Следующее подобное мероприятие планируют провести 12 сентября. На нем районные власти намерены решить дальнейшую судьбу памятника.Ондржей Коларж в понедельник, 2 сентября, сообщил журналистам, что настаивает на переносе монумента на закрытую для общественности территорию посольства России в Чехии или передаче его в один из коммерческих военных музеев, который располагается за пределами Праги.Ранее сообщалось, что в Праге усиливаются протесты общественности против решения местных властей укрыть памятник маршалу Коневу. Брезент был натянут 30 августа, в течение первых суток после этого его несколько раз срывали активисты.