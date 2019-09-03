Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на своей странице в Twitter опубликовал сообщение, на котором приравнял советскую военную операцию в восточных районах Польши к гитлеровской агрессии против этой страны. В России на такой выпад дали жесткий ответ.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на своей странице в Twitter опубликовал сообщение, на котором приравнял советскую военную операцию в восточных районах Польши к гитлеровской агрессии против этой страны. В России на такой выпад дали жесткий ответ.Во время Второй Мировой войны, по словам главы британского правительства, Польша оказалась между "молотом фашизма" и "наковальней коммунизма". В Министерстве иностранных дел России со столь вольной интерпретацией исторических событий не согласились."При всех исторических дискуссиях вокруг советской военной операции в восточных районах Польши постановка вопроса, при которой действия СССР фактически приравниваются к гитлеровской агрессии, совершенно неприемлема", – говорится в сообщении внешнеполитического ведомства. В МИД напомнили, как британская дипломатия фактически подталкивала нацистскую Германию к захвату новых территорий, а все предложения Советского Союза о создании антигитлеровского альянса откровенно саботировала.О том, что к самим британцам можно предъявить претензии на развязывание Второй Мировой войны, напомнил и кандидат исторических наук и преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики ИАИ РГГУ Вадим Трухачев. "Польша являлась союзницей Англии, но англичане вели "странную войну" – именно так это в последствии стало называться в литературе", – цитирует эксперта.На практике "странная война" означала, что Великобритания была вынуждена объявить Германии войну, как того требовало соглашение, однако никаких реальных действий против агрессора она не предприняла. В этой связи высказывание Бориса Джонсона выглядит как "попытка замолчать неблаговидную роль собственной страны", заметил Вадим Трухачев.Материал дополняется.