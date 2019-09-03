Невеста Тимати, Анастасия Решетова, в своем Instagram-аккаунте поделилась радостным событием. Она рассказала, что у них появилась девочка.

Невеста Тимати, Анастасия Решетова, в своем Instagram-аккаунте поделилась радостным событием. Она рассказала, что у них появилась девочка.В Stories в своей социальной сети она опубликовала фото маленького котенка. Оказывается, продюсер и его невеста завели очередного питомца – девочку по кличке Саванна."Реалити-шоу про котов продолжается. У нас теперь девочка Саванна появилась. Пацаны привыкают", поделилась звезда.За семь часов до публикации этой новости в Stories невеста рэпера выложила снимок с загадочной подписью у себя на странице в аккаунте. "А я вот ждала осень. Догадайтесь почему", – обескуражила фолловеров модель.Первым делом подписчики, конечно, подумали о будущем ребенке. Анастасия должна родить уже в этом месяце. Никто и не предполагал, что речь идет о котенке.Материал дополняется