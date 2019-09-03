На строительство и оснащение школы из федерального, областного и местного бюджетов направили более 807 миллионов рублей

На строительство и оснащение школы из федерального, областного и местного бюджетов направили более 807 миллионов рублейГубернатор Владимирской области Владимир Сипягин участвовал в торжественной церемонии открытия школы в Собинке, которую построили в новом микрорайоне на улице Гагарина«Это настоящий праздник, большое событие для региона, а для Собинки – вдвойне. Перед нами великолепное здание, в котором создали прекрасные условия для занятий, в том числе спортом и творчеством. Власти и строители приложили много сил к тому, чтобы подарить эту новую школу ко Дню знаний. Уверен, что и ученикам, и учителям здесь будет очень уютно и комфортно», – сказал Владимир Сипягин.Новая собинская школа рассчитана на тысячу учеников и имеет 3 блока: для начальной школы, для среднего, для старшего звена. Впервые за парты в этом году сели 135 первоклассников, всего же в ней приступили к занятиям 992 ученика.Кроме учебных кабинетов в просторном 3-этажном здании оборудовали спальни и игровые для младшеклассников, столовую на 350 мест, большой спортивный зал с душевыми и раздевалками, лаборатории по физике и химии, компьютерные классы, кабинеты иностранного языка и психолога, изо-студия, тир, зал для хореографии и тренажёрный зал. В отдельном медицинском блоке в соответствии с современными требованиями оборудовали кабинет врача и процедурную.Дети могут оставаться здесь и после уроков, посещая различные кружки и секции (хореография, изо, театр, спортивные секции, робототехника).Напомним, строительство объекта вели в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». На строительство и оснащение школы из федерального, областного и местного бюджетов направили более 807 миллионов рублей.