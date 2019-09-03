В Тульской области прошел фестиваль добрых искусств. Местом проведения стало село Бехово. Именно там появилось социально-культурное пространство Республика Поленово. Об этом сообщает ГТРК Тула.

В Тульской области прошел фестиваль добрых искусств. Местом проведения стало село Бехово. Именно там появилось социально-культурное пространство "Республика Поленово". Об этом сообщает ГТРК "Тула".По словам организатора и создателя фестиваля "Бабушкин сад" Вадима Медведева, этот театральный проект призван сохранить традиции, возродить вечные ценности и одновременно объединить поколения. Зрителям представилась возможность познакомиться с самыми разными жанрами современного искусства. Это классический театр, кукольные постановки, живопись, поэзия, танец. Особенностью фестиваля является то, что выступить на сцене могут как уже известные артисты, так и новички-любители. Продемонстрировать публике можно всё, главное — чтобы это было сделано с любовью, говорит автор фестиваля.На этот раз на территории "Республики Поленово" соорудили десять площадок. Начались показы спектаклем по пьесе Мольера "Сганарель или Брак поневоле". А дальше гостям было из чего выбрать: мюзиклы, творческие встречи со знаменитостями, мастер-классы. Непрофессиональные участники смогли показать свои работы профессионалам.