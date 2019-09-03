В одном из домой на Братской улице города Выборга (Ленинградская область) было обнаружено тело 67-летней женщины с признаками насильственной смерти. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.

В одном из домов на Братской улице города Выборга (Ленинградская область) было обнаружено тело 67-летней женщины с признаками насильственной смерти. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.По версии следствия, трагический инцидент случился 29 августа 2019 года. 42-летняя женщина вместе с 67-летней матерью своего возлюбленного распивали спиртные напитки. В один момент произошел конфликт на почве взаимных оскорблений. Женщина задушила мать своего избранника занавеской, сообщается на сайте Следственного комитета по Ленинградской области.В настоящее время злоумышленница задержана. Установлено, что ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за убийство, но уже в другом регионе России.По факту произошедшего проводятся следственные действия, которые помогут установить все обстоятельства произошедшего.Ранее сообщалось, что главврач областной больницы в Челябинской области застрелил свою жену на глазах детей. Причинами поступка мужчины стали ревность и недопонимание в семье.