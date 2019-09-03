Определен лучший тренер августа российской премьер-лиги. Им стал наставник Ростова Валерий Карпин. 50-летний специалист удостоен этой награды второй раз подряд.

Определен лучший тренер августа российской премьер-лиги. Им стал наставник "Ростова" Валерий Карпин. 50-летний специалист удостоен этой награды второй раз подряд.При опросе Валерий Карпин опередил своего коллегу из "Краснодара" Сергея Матвеева. В августе ростовчане обыграли "Крылья Советов" (1:0), "Рубин" (2:1) и "Локомотив" (2:1), сыграли вничью с "Уралом" (2:2) и проиграли "Уфе" (0:2). После туров "Ростов" делит первое-третье места с "Краснодаром" и "Зенитом".Ранее был определен лучшим футболист месяца. Им также стал ростовчанин Эльдор Шомуродов, забивший пять мячей в пяти встречах.