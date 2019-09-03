На протяжении долгого времени модель Виктория Лопырева была мишенью для критики и осуждений. Ее морально уничтожали, называли разлучницей и обвиняли в разрушении семьи.

На протяжении долгого времени модель Виктория Лопырева была мишенью для критики и осуждений. Ее морально уничтожали, называли разлучницей и обвиняли в разрушении семьи.По словам телеведущей, на момент начала их отношения с бизнесменом Игорем Булатовым, мужчина уже не жил с женой. Но это информация тщательно скрывалась от посторонних глаз."Он ушел из семьи, не взяв с собой ничего, все оставил детям, отписал им все, что у него было", – поделилась Виктория.Лопыревой в тот момент пришлось действительно несладко. В прессе и социальных Сетях ее нещадно травили.Звезда старалась изолировать себя от этого, чтобы меньше волноваться. Ведь в тот период она носила под сердцем еще не рожденного первенца - Марка Лео."Просто лили грязь… рассказывали небылицы. После такого хочется помыться с мылом!" – призналась Виктория.Светская дива уверена, что сделать виноватой другую женщину всегда проще всего. Стоит просто назвать ее разлучницей, а дальше уже нет нужды разбираться в ситуации.Тем не менее, несмотря на все сплетни и злые языки, возлюбленным удалось сохранить отношения. Лопырева и Булатов действительно счастливы. Они сторонятся скандалов, оберегая свою семейную жизнь. А все свободное время проводят вместе с маленьким сыном.