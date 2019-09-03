Сегодня в Москве состоялась встреча Министра внутренних дел Российской Федерации Владимира Колокольцева и заместителя Председателя Правительства, Министра внутренних дел Республики Хорватия Давора Божиновича.

Сегодня в Москве состоялась встреча Министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции Российской Федерации Владимира Колокольцева и заместителя Председателя Правительства, Министра внутренних дел Республики Хорватия Давора Божиновича.Глава МВД России выразил уверенность в том, что взаимодействие между правоохранительными органами двух стран должно укрепляться, в том числе – в рамках выполнения Протокола о сотрудничестве между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Министерством внутренних дел Республики Хорватия на 2018-2020 годы.По мнению сторон, важной общей задачей является борьба с терроризмом и экстремизмом, которые остаются дестабилизирующими факторами во многих регионах мира. Глава российского ведомства отметил, что в России создана многоуровневая система противодействия этим вызовам, и акцентировал внимание на необходимости дальнейшего наращивания согласованных усилий в рамках ООН и других международных организаций.Российский Министр рассказал об опыте МВД России по сохранению стабильной и контролируемой миграционной ситуации на территории страны. Эта работа ведется в соответствии с Концепцией государственной миграционной политики Российской Федерации, цели которой включают обеспечение национальной безопасности, максимальной защищенности, комфорта и благополучия населения.Владимир Колокольцев сообщил, что уже много лет в ведомственных образовательных учреждениях МВД России по программам высшего и дополнительного профессионального образования обучаются представители правоохранительных структур многих зарубежных стран, и предложил хорватским специалистам также воспользоваться этой возможностью.Кроме того, участники встречи отметили эффективную совместную работу российских и хорватских полицейских в ходе проведения чемпионата мира по футболу (FIFA) 2018 года.В завершение Давор Божинович поделился впечатлениями от посещения Центра оперативного управления ГУ МВД России по г. Москве. Владимир Колокольцев поблагодарил хорватского коллегу за содержательный диалог и подчеркнул актуальность конструктивного двустороннего сотрудничества.