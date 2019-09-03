Сегодня в Москве состоялась встреча Министра внутренних дел Российской Федерации Владимира Колокольцева и заместителя Председателя Правительства, Министра внутренних дел Республики Хорватия Давора Божиновича.
Сегодня в Москве состоялась встреча Министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции Российской Федерации Владимира Колокольцева и заместителя Председателя Правительства, Министра внутренних дел Республики Хорватия Давора Божиновича.
Глава МВД России выразил уверенность в том, что взаимодействие между правоохранительными органами двух стран должно укрепляться, в том числе – в рамках выполнения Протокола о сотрудничестве между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Министерством внутренних дел Республики Хорватия на 2018-2020 годы.
По мнению сторон, важной общей задачей является борьба с терроризмом и экстремизмом, которые остаются дестабилизирующими факторами во многих регионах мира. Глава российского ведомства отметил, что в России создана многоуровневая система противодействия этим вызовам, и акцентировал внимание на необходимости дальнейшего наращивания согласованных усилий в рамках ООН и других международных организаций.
Российский Министр рассказал об опыте МВД России по сохранению стабильной и контролируемой миграционной ситуации на территории страны. Эта работа ведется в соответствии с Концепцией государственной миграционной политики Российской Федерации, цели которой включают обеспечение национальной безопасности, максимальной защищенности, комфорта и благополучия населения.
Владимир Колокольцев сообщил, что уже много лет в ведомственных образовательных учреждениях МВД России по программам высшего и дополнительного профессионального образования обучаются представители правоохранительных структур многих зарубежных стран, и предложил хорватским специалистам также воспользоваться этой возможностью.
Кроме того, участники встречи отметили эффективную совместную работу российских и хорватских полицейских в ходе проведения чемпионата мира по футболу (FIFA) 2018 года.
В завершение Давор Божинович поделился впечатлениями от посещения Центра оперативного управления ГУ МВД России по г. Москве. Владимир Колокольцев поблагодарил хорватского коллегу за содержательный диалог и подчеркнул актуальность конструктивного двустороннего сотрудничества.