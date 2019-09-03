Награда им досталась за заслуги в области здравоохранения, а также в подготовке медицинских кадров и многолетнюю добросовестную работу

Награда им досталась за заслуги в области здравоохранения, а также в подготовке медицинских кадров и многолетнюю добросовестную работуУказом Президента России Владимира Путина от 28-го августа 2019 года № 400 за заслуги в области здравоохранения, а также в подготовке медицинских кадров и многолетнюю добросовестную работу почётное звание «Заслуженный врач РФ» присвоили заведующей отделением Родильного дома № 2 во Владимире Галине Александровне Кирилловой и заведующему отделением Меленковской больницы Николаю Александровичу Спиридонову.