Фигурантка, работавшая сиделкой у потерпевшей, похитила у неё более 260 000 рублей.

В конце августа в дежурную часть УМВД России по городу Владимиру обратилась местная жительница, сообщившая, что из квартиры её 79-летней матери были похищены 265 000 рублей.Полицейским женщина пояснила, что в квартиру, кроме неё самой, в течение последнего месяца регулярно приходила сиделка, гражданка одной из азиатских республик. Пропажа денег была обнаружена после очередного визита сиделки.Уточнив данные предполагаемой подозреваемой, приметы внешности, сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого 41-летняя фигурантка была задержана на территории областного центра.В содеянном злоумышленница созналась, пояснив, что похищенным планировала распорядиться по своему усмотрению.Установлено, что в середине августа во время уборки подозреваемая обнаружила в шкафу чемодан, в котором хранились деньги. Похитив имущество, злоумышленница планировала покинуть Россию, однако, была задержана полицейскими.Часть похищенных денег оперативники обнаружили по месту временного проживания фигурантки.Следователями Следственного управления УМВД России по городу Владимиру в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).Фигурантка заключена под стражу.