Фигурантка, работавшая сиделкой у потерпевшей, похитила у неё более 260 000 рублей.
В конце августа в дежурную часть УМВД России по городу Владимиру обратилась местная жительница, сообщившая, что из квартиры её 79-летней матери были похищены 265 000 рублей.
Полицейским женщина пояснила, что в квартиру, кроме неё самой, в течение последнего месяца регулярно приходила сиделка, гражданка одной из азиатских республик. Пропажа денег была обнаружена после очередного визита сиделки.
Уточнив данные предполагаемой подозреваемой, приметы внешности, сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого 41-летняя фигурантка была задержана на территории областного центра.
В содеянном злоумышленница созналась, пояснив, что похищенным планировала распорядиться по своему усмотрению.
Установлено, что в середине августа во время уборки подозреваемая обнаружила в шкафу чемодан, в котором хранились деньги. Похитив имущество, злоумышленница планировала покинуть Россию, однако, была задержана полицейскими.
Часть похищенных денег оперативники обнаружили по месту временного проживания фигурантки.
Следователями Следственного управления УМВД России по городу Владимиру в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).
Фигурантка заключена под стражу.