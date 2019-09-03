Похитив имущество, женщина планировала покинуть Россию, однако ее поймали

Похитив имущество, женщина планировала покинуть Россию, однако ее поймалиВ конце августа в дежурную часть полиции обратилась жительница Владимира, сообщившая, что из квартиры её 79-летней матери украли 265 тысяч рублей.Правоохранителям женщина рассказала, что в квартиру, кроме неё самой, приходила только сиделка, гражданка одной из азиатских республик.Сиделку задержали. Выяснилось, что в середине августа во время уборки подозреваемая нашла в шкафу чемодан, в котором хранились эти деньги. Похитив имущество, женщина планировала покинуть Россию, однако ее поймали.В подозреваемой возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального УМВД.