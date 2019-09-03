Голосование стартует 11 сентября

Голосование стартует 11 сентябряВот уже 9 год подряд МВД РФ проводит всероссийский конкурс «Народный участковый». Он проходит в виде онлайн-голосования. В ходе конкурса, у которого 3 этапа, жители определяют лучшего, по их мнению, участкового, исходя из его профессиональных достижений, а также показателей оперативно-служебной деятельности и личных качеств.11 сентября России по Владимирской области дадут старт онлайн-голосования первого этапа. Жители 33-го региона определят лучших участковых из 18-ти районных отделов полиции нашей области. Подробную информацию о каждом участнике разместят на странице голосования.Итоги подведут 21-го сентября. Победители регионального этапа примут участие во втором этапе конкурса, который пройдет в ноябре этого года.