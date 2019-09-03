Певец Александр Розенбаум рассказал, что он находится в больнице под присмотром хороших докторов. Он поблагодарил поклонников за заботу и внимание. Я думаю, этот вопрос уже можно совершенно спокойно пока закрыть, - сказал он.

Певец Александр Розенбаум рассказал, что он находится в больнице.Информация о его госпитализации появилась накануне. Вскоре жена 67-летнего Розенбаума заявила, что "с ним все в порядке, он не в больнице". Однако позже его продюсер Белла Купсина сообщила, что певец действительно был прооперирован, но сейчас уже чувствует удовлетворительно и его здоровью ничего не угрожает.В интервью "Комсомольской правде" Розенбаум подтвердил, что находится в больнице под присмотром хороших докторов. "Все нормально. Все будет хорошо", — сказал он, добавив, что просто кто-то слил информацию в прессу.Розенбаум поблагодарил поклонников за заботу и внимание. "Я думаю, этот вопрос уже можно совершенно спокойно пока закрыть", — сказал он. Также певец заверил, что на графике концертов, которые начнутся в конце сентября, его состояние не отразится.