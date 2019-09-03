Переправа через Керченский пролив действует больше года, и все это время разговоры о ее проблемах почти не утихают. В Сети появилось очередное откровенное заявление про Крымский мост.

Переправа через Керченский пролив действует больше года, и все это время разговоры о ее проблемах почти не утихают. В Сети появилось очередное откровенное заявление про Крымский мост.С переправой через Керченский пролив постоянно происходятказусы, написал на своей странице в Twitter пользователь с ником Станция Крым."Мост все больше проседает, и глубина пролива уменьшается, это приводит когромным экологическим проблемам", – утверждает комментатор.На теме "проседания" Крымского моста в прошломгоду активно спекулировали украинцы. С заявлением о проблемах с переправой вноябре выступило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий.Наиболее серьезные проседания, заявляли в Киеве, зафиксированыв районе искусственной насыпи со стороны полуострова. По словам тамошнихчиновников, скорость проседания достигает 89 миллиметров в год. Как водится,никаких доказательств украинцы не предоставили.Примечательно, что такой вывод в министерстве, с их же слов,сделали на основании спутниковых снимков. Каким образом с помощью фотографий изкосмоса можно определить скорость проседания конструкции с точностью домиллиметров украинские "эксперты" умалчивают.Крымскому мосту не раз предсказывали печальную участь.Недоброжелатели твердили, что переправа не устоит, треснет, разломится пополам.Много говорили об экологических проблемах, например, гибели медуз. Всему винойякобы был мост.Несмотря на бредни злопыхателей, величественная переправапродолжает возвышаться над Керченским проливом. К концу года по Крымскому мостудолжны проехать первые поезда. Билеты на них можно будет купить с сентября.Уже определены первые маршруты. Железная дорога по соединит полуостров с Москвой, Санкт-Петербургом, Ростовом-на-Дону,Казанью, Екатеринбургом, Новосибирском, Воркутой.