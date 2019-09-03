Переправа через Керченский пролив действует больше года, и все это время разговоры о ее проблемах почти не утихают. В Сети появилось очередное откровенное заявление про Крымский мост.
Переправа через Керченский пролив действует больше года, и все это время разговоры о ее проблемах почти не утихают. В Сети появилось очередное откровенное заявление про Крымский мост.
С переправой через Керченский пролив постоянно происходят
казусы, написал на своей странице в Twitter пользователь с ником Станция Крым.
"Мост все больше проседает, и глубина пролива уменьшается, это приводит к
огромным экологическим проблемам", – утверждает комментатор.
На теме "проседания" Крымского моста в прошлом
году активно спекулировали украинцы. С заявлением о проблемах с переправой в
ноябре выступило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий.
Наиболее серьезные проседания, заявляли в Киеве, зафиксированы
в районе искусственной насыпи со стороны полуострова. По словам тамошних
чиновников, скорость проседания достигает 89 миллиметров в год. Как водится,
никаких доказательств украинцы не предоставили.
Примечательно, что такой вывод в министерстве, с их же слов,
сделали на основании спутниковых снимков. Каким образом с помощью фотографий из
космоса можно определить скорость проседания конструкции с точностью до
миллиметров украинские "эксперты" умалчивают.
Крымскому мосту не раз предсказывали печальную участь.
Недоброжелатели твердили, что переправа не устоит, треснет, разломится пополам.
Много говорили об экологических проблемах, например, гибели медуз. Всему виной
якобы был мост.
Несмотря на бредни злопыхателей, величественная переправа
продолжает возвышаться над Керченским проливом. К концу года по Крымскому мосту
должны проехать первые поезда. Билеты на них можно будет купить с сентября.
Уже определены первые маршруты. Железная дорога по соединит полуостров с Москвой, Санкт-Петербургом, Ростовом-на-Дону,
Казанью, Екатеринбургом, Новосибирском, Воркутой.