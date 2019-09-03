Это мероприятие предоставит мировым лидерам уникальную возможность
сказать антисемитизму: Хватит!, – заявил Вячеслав Моше Кантор, президент
Фонда Всемирный форум памяти Холокоста. Пятый Всемирный форум под названием Помнить
о Холокосте, бороться с антисемитизмом! пройдет 23 января 2020 года в
мемориальном комплексе Яд Вашем в Иерусалиме.
"Это мероприятие предоставит мировым лидерам уникальную возможность
сказать антисемитизму: "Хватит!"", – заявил Вячеслав Моше Кантор, президент
Фонда "Всемирный форум памяти Холокоста". Пятый Всемирный форум под названием "Помнить
о Холокосте, бороться с антисемитизмом!" пройдет 23 января 2020 года в
мемориальном комплексе "Яд Вашем" в Иерусалиме.
Событие будет приурочено к
Международному дню памяти жертв Холокоста, а также к 75-ой годовщине освобождения
концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим) Красной Армией.
Посыл мероприятия предельно ясен:
в современном обществе нет места антисемитизму. На фоне резкого роста
нетерпимости в мире, а также пугающего числа самых жестоких и массовых
преступлений, совершенных на почве ненависти и ксенофобии, эта повестка кажется
как никогда актуальной. Особенно важно просвещение общества о том, насколько опасны
могут быть антисемитизм и нетерпимость, когда принимают радикальные формы. Это
трагедия, примером которой служит и в будущем должен служить Холокост.
"Это мероприятие особенно важно,
поскольку по мере того, как Холокост уходит в прошлое и память о нем стирается,
мы перестаем извлекать уроки из его истории, – поясняет Вячеслав Моше Кантор. –
"Никогда больше!" – вот план действий, которым мы должны руководствоваться,
чтобы защитить будущее с помощью памяти о прошлом".
Традиционно организатором форма выступает
одноименный Фонд, созданный Вячеславом Моше Кантором еще в 2005 году. Свое
участие в событии уже подтвердили президент Франции Эммануэль Макрон, президент
Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Италии Серджо Маттарелла и
президент Австрии Александр Ван дер Беллен.
"Этот форум предоставит мировым
лидерам уникальную возможность решительно заявить "Хватит!" антисемитизму,
расизму и нетерпимости, и остановить разжигание ненависти. Это шанс для
современных лидеров совместными усилиями превратить свои знания о Холокосте и
память о нем в конкретные действия, совместные шаги и инициативы, направленные
на искоренение антисемитизма и всех других форм ненависти", – подчеркнул
Вячеслав Моше Кантор.
Форум в 2020 году будет проведен
совместно с мемориалом "Яд Вашем" и под патронатом президента Израиля Руевена
Ривлина. Сам глава государства видит в этом возможность оказать сопротивление
растущим антисемитским настроениям, возрождению нацизма и попыткам отрицать
Холокост.
"Данная конференция состоится в
очень важный исторический момент – спустя 75 лет после освобождения лагеря
Аушвиц-Биркенау, когда вновь все чаще стали звучать голоса антисемитов и
отрицателей Холокоста, – заявил Реувен Ривлин. – Мы никогда не будем
поддерживать тех, кто фальсифицирует правду или пытается сделать так, чтобы
люди забыли о Холокосте. Ни отдельных лиц, ни организации, ни лидеров
политических партий, ни глав государств".
Председатель мемориала "Яд Вашем"
Авнер Шалев также видит большую ответственность в борьбе с антисемитизмом и
ксенофобией, возложенную не только на глав государств, но и на человечество в
целом.
"Холокост, целью которого было
тотальное и повсеместное истребление всех евреев и уничтожение их цивилизации,
стал результатом радикального расистского антисемитизма, – подчеркнул Авнер
Шалев. – После Второй мировой войны международное сообщество утвердило
универсальные принципы и учредило международные организации с четко выраженной
целью предотвратить в будущем преступления против человечности. Необходимо
определить, изучить и понять, каким образом антисемитизм сохранился и распространился
в последние годы. Мы обязаны быть бдительными в отношении сегодняшних
проявлений антисемитизма и сохранять решимость в борьбе с ним при любом его
появлении".