Это мероприятие предоставит мировым лидерам уникальную возможность сказать антисемитизму: Хватит!, – заявил Вячеслав Моше Кантор, президент Фонда Всемирный форум памяти Холокоста. Пятый Всемирный форум под названием Помнить о Холокосте, бороться с антисемитизмом! пройдет 23 января 2020 года в мемориальном комплексе Яд Вашем в Иерусалиме.

"Это мероприятие предоставит мировым лидерам уникальную возможностьсказать антисемитизму: "Хватит!"", – заявил Вячеслав Моше Кантор, президентФонда "Всемирный форум памяти Холокоста". Пятый Всемирный форум под названием "Помнитьо Холокосте, бороться с антисемитизмом!" пройдет 23 января 2020 года вмемориальном комплексе "Яд Вашем" в Иерусалиме.Событие будет приурочено кМеждународному дню памяти жертв Холокоста, а также к 75-ой годовщине освобожденияконцентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим) Красной Армией.Посыл мероприятия предельно ясен:в современном обществе нет места антисемитизму. На фоне резкого ростанетерпимости в мире, а также пугающего числа самых жестоких и массовыхпреступлений, совершенных на почве ненависти и ксенофобии, эта повестка кажетсякак никогда актуальной. Особенно важно просвещение общества о том, насколько опаснымогут быть антисемитизм и нетерпимость, когда принимают радикальные формы. Этотрагедия, примером которой служит и в будущем должен служить Холокост."Это мероприятие особенно важно,поскольку по мере того, как Холокост уходит в прошлое и память о нем стирается,мы перестаем извлекать уроки из его истории, – поясняет Вячеслав Моше Кантор. –"Никогда больше!" – вот план действий, которым мы должны руководствоваться,чтобы защитить будущее с помощью памяти о прошлом".Традиционно организатором форма выступаетодноименный Фонд, созданный Вячеславом Моше Кантором еще в 2005 году. Своеучастие в событии уже подтвердили президент Франции Эммануэль Макрон, президентГермании Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Италии Серджо Маттарелла ипрезидент Австрии Александр Ван дер Беллен."Этот форум предоставит мировымлидерам уникальную возможность решительно заявить "Хватит!" антисемитизму,расизму и нетерпимости, и остановить разжигание ненависти. Это шанс длясовременных лидеров совместными усилиями превратить свои знания о Холокосте ипамять о нем в конкретные действия, совместные шаги и инициативы, направленныена искоренение антисемитизма и всех других форм ненависти", – подчеркнулВячеслав Моше Кантор.Форум в 2020 году будет проведенсовместно с мемориалом "Яд Вашем" и под патронатом президента Израиля РуевенаРивлина. Сам глава государства видит в этом возможность оказать сопротивлениерастущим антисемитским настроениям, возрождению нацизма и попыткам отрицатьХолокост."Данная конференция состоится вочень важный исторический момент – спустя 75 лет после освобождения лагеряАушвиц-Биркенау, когда вновь все чаще стали звучать голоса антисемитов иотрицателей Холокоста, – заявил Реувен Ривлин. – Мы никогда не будемподдерживать тех, кто фальсифицирует правду или пытается сделать так, чтобылюди забыли о Холокосте. Ни отдельных лиц, ни организации, ни лидеровполитических партий, ни глав государств".Председатель мемориала "Яд Вашем"Авнер Шалев также видит большую ответственность в борьбе с антисемитизмом иксенофобией, возложенную не только на глав государств, но и на человечество вцелом."Холокост, целью которого былототальное и повсеместное истребление всех евреев и уничтожение их цивилизации,стал результатом радикального расистского антисемитизма, – подчеркнул АвнерШалев. – После Второй мировой войны международное сообщество утвердилоуниверсальные принципы и учредило международные организации с четко выраженнойцелью предотвратить в будущем преступления против человечности. Необходимоопределить, изучить и понять, каким образом антисемитизм сохранился и распространилсяв последние годы. Мы обязаны быть бдительными в отношении сегодняшнихпроявлений антисемитизма и сохранять решимость в борьбе с ним при любом егопоявлении".