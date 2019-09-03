03.09.2019

2019-09-03 12:35:19

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (32(9681) от 03 сентября 2019 года).

В ПРЕДДВЕРИИ ВЫБОРОВ

На Петровке, 38, в зале заседаний коллегии состоялся учебно-методический сбор с руководителями подразделений главка, посвящённый предстоящим выборам. Его открыл и провёл заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант внутренней службы Андрей Понорец. Читайте на странице 2.



УСПЕШНОЙ СЛУЖБЫ, ВЫПУСКНИКИ!

Свидетельства об окончании курса первоначальной подготовки по профессии «Полицейский патрульно-постовой службы» получили 255 слушателей. Читайте на странице 2.



ПРАВИЛА ПИСАНЫ ДЛЯ ВСЕХ

Очередной рейд участников проекта «Безопасная столица» по пресечению безрецептурной продажи аптечных препаратов был проведён в столичном районе Марьино. Продолжение на странице 2.



БЫСТРЕЕ «ВРАСТАТЬ В ПРОФЕССИЮ»

Вряд ли ошибусь, если скажу, что Управление профессиональной подготовки (УПП) столичного главка является одним из тех «китов», на которых зиждется московская полиция. Судите сами: именно это подразделение даёт «путёвку в полицейскую жизнь» практически всем сотрудникам главка. Читайте на странице 3.



ПУТЬ КУЛАКА И НОГИ

Так дословно переводится с корейского название боевого искусства — тхэквондо. Здесь сочетаются духовные принципы и телесные практики, самооборона без применения оружия. Это зрелищное единоборство, популярное во многих странах, в том числе в России. Подробности читайте на странице 3.



«ПАТРУЛЬНАЯ СЛУЖБА – ЭТО ОТВЕТСТВЕННАЯ РАБОТА»

В гарнизонном конкурсе на звание «Лучший по профессии» одним из победителей стал старший сержант полиции Павел КАРМУШИН, полицейский отдельного взвода ППСП отдела МВД России по району Левобережный Северного административного округа столицы. Продолжение на странице 4.



ОТ ЗОРКОГО ГЛАЗА НЕ УЙТИ

2 сентября исполнилось 60 лет со дня образования Московского УВД на железнодорожном транспорте. Как проходит служба сотрудников транспортной полиции выясняли корреспонденты газеты «Петровка, 38». Читайте на странице 5.



ОСТАЁМСЯ НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ

6 сентября — День образования в системе МВД России подразделений по противодействию экстремизму. Благодаря самоотверженной работе сотрудников этой службы удалось сохранить жизнь и спокойствие тысяч россиян. Подробности читайте на странице 6.



ТАК ХОЧЕТСЯ В ШКОЛУ

Для большинства россиян конец августа — это не только сбор урожая и приход прохладных ночей, но и подготовка детишек в школу. Волнующие сборы, белоснежные банты и магия новых тетрадок охватывают буквально каждого члена семьи. В эти дни в главке проходит акция «Помоги пойти учиться», целью которой является подготовка к новому учебному году многодетных семей. Читайте на странице 7.



В ДОЛЖНОСТНЫХ ИНСТРУКЦИЯХ НЕ ПРОПИСАНО

Подумалось было: такие сюжеты лучше доносить женским языком. Но потом решили, что раскрывать суровые мужские характеры в «душещипательных» обстоятельствах вполне возможно без сюсюканья и излишнего умиления. Пусть так и будет. Продолжение на странице 7.



ГЕНИАЛЬНЫЕ СЫЩИКИ И УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Газета «Петровка, 38» уже рассказывала о руководителе одного из самых закрытых подразделений МУРа — Специального отдела милиции — полковнике в отставке Алексее КОХОВЕ и наиболее ярких операциях этого подразделения. Сегодня ветеран вспоминает о других преступлениях, которые преподносил криминальный мир и которые с блеском раскрывали профессионалы розыска. Читайте на странице 8.



«ВЗЯЛ КОМАНДОВАНИЕ ВЗВОДОМ НА СЕБЯ…»

Весной 1951-го в газете «На боевом посту», в номере за 11 мая указанного года, на 1-й странице была напечатана сделанная Б. Трепетовым фотография участника Великой Отечественной войны, отличника службы — Героя Советского Союза младшего лейтенанта милиции П. Катухина. Пётр Семёнович в тот период был участковым уполномоченным 94-го отделения милиции Москвы. Продолжение на странице 9.



ОТСИДЕТЬСЯ В СИБИРИ НЕ УДАЛОСЬ. А ВОТ ПОСИДЕТЬ…

Мошенники находят всё новые способы обворовывать российских граждан. Изобретательность этих лиц, забывших о чести и совести, просто поражает. Читайте на странице 11.



«…А КОНЬЯЧОК ПОДБЕРИТЕ ПО СВОЕМУ ВКУСУ!»

Сотрудники уголовного розыска УВД по СЗАО обезвредили шайку мошенников, которые, выдавая себя за высокопоставленных руководителей полиции, обманывали столичных таксистов. Читайте на странице 11.



ВРЕМЯ НЕ ЖДЁТ

Поводом к знакомству с этим необычным человеком послужило событие, тоже, в общем-то, не рядовое. Дело в том, что в Управлении внутренних дел по Западному административному округу уже какое-то время действует собственный музей нашего с вами общего ведомства. Подробности читайте на странице 12.



ОБРАЗОВАНИЕ МВД РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

Манифест от 8 (20) сентября 1802 года об образовании восьми министерств (военно-сухопутных сил, военно-морских сил, иностранных дел, внутренних дел, юстиции, финансов, коммерции и народного просвещения) определял функции каждого из них, принципы их взаимодействия между собой и с другими государственными учреждениями. Читайте на странице 13.



ДРАМАТИЧЕСКИЕ ПЕРИПЕТИИ ЭПОХИ В СУДЬБЕ ОБЕР-ПОЛИЦМЕЙСТЕРА ОБОЛДУЕВА

Обер-полицмейстеры были очень значительными особами, почти как директор Департамента полиции. Трудно было выудить подробности их жизни, да и видеть их приходилось нечасто. Таковым был главный полицмейстер Белокаменной — полковник Никита Андреевич Оболдуев. Подробности читайте на странице 13.



ДОЛГИЙ ПУТЬ НАЧИНАЕТСЯ С ПЕРВОГО ШАГА

Всегда отрадно делиться радостными новостями. И вот одна из них. Библиотеку книг правоохранительной тематики пополнила яркая, содержательная публицистическая новинка — авторский труд Александра Тарасова «Жизни даль пройти достойно. Перевалы судьбы генерала Евгения Абрамова» (Москва: «Городец», 2019 год. — 352 стр., иллюстрации). Читайте на странице 14.



УВЫ, ЕМУ НЕ БЫТЬ СОРАТНИКОМ ПЕТРА

Если кому обязана старая допетровская Москва украшением улиц, красивыми постройками и первыми мостовыми, так это князю Василию Васильевичу Голицыну (1643—1714), боярину, прозванному иностранцами великим Голицыным. Продолжение на странице 15.



ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ГРИППЕ?

Грипп — это высококонтагиозная вирусная инфекция, распространённая повсеместно. Характерные клинические проявления гриппа: внезапное острое начало заболевания, сопровождающееся резким повышением температуры тела (38—40°С), ознобом, головной болью, болью в мышцах, общей слабостью, кашлем. Читайте на странице 15.



И ВСЁ ЖЕ СПАРТАКОВЕЦ ДОСТОЙНЫЙ

Не сказать, что Виктор Папаев относился к выдающимся советским футболистам. Хороший и очень своеобразный полузащитник, но итоги всей его карьеры говорят сами за себя: мастер спорта СССР (1967), чемпион СССР (1969), обладатель Кубка СССР (1969). Подробнее на странице 16.



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