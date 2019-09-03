Недавно стало известно о тяжелой болезни телеведущего телеканала Россия 1. Борису Корчевникову был поставлен страшный диагноз опухоль мозга. Сейчас же народ продолжает молиться за здоровье любимого телевизионщика и желать ему скорейшего выздоровления.

Недавно стало известно о тяжелой болезни телеведущего телеканала "Россия 1". Борису Корчевникову был поставлен страшный диагноз "опухоль мозга". Сейчас же народ продолжает молиться за здоровье любимого телевизионщика и желать ему скорейшего выздоровления.Из своего заболевания Борис не делает повода для отдельной беседы, но слухи, тем не менее, все равно расползаются. Некоторые поклонники ведущего гадают – что же с ним происходит на самом деле? Не так давно в интернете появились фотографии, где Корчевников выглядит несколько располневшим.Как телеканал "Царьград", сам артист рассказал, что набранный вес связан с лечением его болезни. Сейчас мужчина стремительно выздоравливает и все хорошо, но телеведущему пришлось постараться, чтобы с улыбкой воспринимать все негативные выпады в свою сторону."Яза последние несколько месяцев немного поправился, потому что тожелечился. Все уже позади, я иду на поправку. Но мне приходилось читатьпро себя столько недоброго: как я разжирел", – поведал Борис.Кроме того, в ходе беседы с солистом знаменитой группы "Иванушки International" Кириллом Андреевым, медиа-звезда рассказал, что пережил трепанацию черепа. Он добавил, что ощущения после такой сложной операции ужасные: "Ходить не можешь несколько недель. Ходишь по стеночке".О своем диагнозе мужчина поведал в ходе беседы сартисткой Александрой Яковлевой, страдающей от онкологии. Борис заметил, что и ему ставили похожий диагноз, но к счастью, опухоль оказалась доброкачественной.На данный момент телеведущий прооперирован и его жизни ничего не угрожает. Будем надеяться на его скорейшее выздоровление.