За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 49 ДТП, в которых 2 человека погибли и более 70 получили травмы.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 49 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 2 человека погибли и 71 получил ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 14 детей.Зарегистрировано 5 ДТП с участием водителей в состоянии опьянения. Произошло 358 дорожных происшествий с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 89 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.Ленинский районПо предварительной информации, 26 августа 2019 г. около 15:40 на 9 км автодороги М–7 «Волга» подъезд к г. Иваново водитель 1984 г.р., управляя автобусом, при движении в левой полосе в сторону г. Москва, допустил наезд на стоящий для левого поворота автомобиль «ВАЗ–2115» под управлением водителя 1977 г.р. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель 1984 г.р. и пассажир 2013 г.р. автомобиля «ВАЗ-2115», пассажир 1980 г.р. автобуса «Голаз» направлены на амбулаторное лечение.Суздальский районПо предварительной информации, 28 августа 2019 г. около 09:30 в с. Новое на улице Центральная напротив дома 209 водитель 1965 г.р., управляя автомобилем «Ниссан-Примера», допустил столкновение с движущимся навстречу в прямом направлении автомобилем «ВАЗ-21093» под управлением водителя 1985 г.р. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир 1986 г.р. автомобиля «Ниссан-Примера» и пассажир 1976 г.р. автомобиля «ВАЗ-21093» направлены на амбулаторное лечение, пассажир 2009 г.р. автомобиля «ВАЗ-21093» госпитализирован с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга.Камешковский районПо предварительной информации, 28 августа 2019 г. около 15:35 на 16 км автодороги М-7 «Волга» подъезд к г. Владимир, водитель 1953 г.р., управляя автомобилем «Лада-Ларгус», допустил наезд на стоящий во встречном направлении автомобиль «ВАЗ-21041» под управлением водителя 1984 г.р. От удара автомобиль «ВАЗ-21041» совершил наезд на стоящий сзади автомобиль «Фольксваген-Джетта». В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали: водитель автомобиля «Лада-Ларгус», водитель автомобиля «ВАЗ-21041», пассажир 1964 г.р. автомобиля «ВАЗ-21041», пассажир 1983 г.р. автомобиля «ВАЗ-21041» направлены на амбулаторное лечение.Ковровский районПо предварительной информации, 30 августа 2019 г. около 04:50 в г.Ковров на улице Киркижа у дома 21 водитель 1999 г.р. спортинвентаря «Хонда», двигаясь в сторону улицы Димитрова при проезде нерегулируемого перекрестка, допустил съезд за пределы проезжей части дороги с последующим наездом на дерево. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель спортинвентаря «Хонда» от полученных травм скончался на месте происшествия, пассажир 1998 г.р. спортинвентаря «Хонда» госпитализирован с диагнозом: открытый перелом правой голени.Судогодский районПо предварительной информации, 30 августа 2019 г. около 13:20 на 14 км автодороги «Владимир-Улыбышево-Коняево» водитель 1978 г.р., управляя автомобилем «Сузуки Гранд Витара», выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Хендай – Солярис» под управлением водителя 1984 г.р., который совершал поворот налево. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Хендай – Солярис» направлен на амбулаторное лечение.