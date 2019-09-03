После того, как стало известно о беременности 46-летней Марии Мироновой, репортеры с ног сбились, чтобы узнать имя ее избранника. Журналисты выдвинули три версии, их прокомментировали сама актриса и ее близкие.

После того, как стало известно о беременности 46-летней Марии Мироновой, репортеры с ног сбились, чтобы узнать имя ее избранника. Журналисты выдвинули три версии, их прокомментировали сама актриса и ее близкие.Первым претендентом на отцовство журналисты издания назвали актера Алексея Макарова, с которым у Марии Мироновой якобы были продолжительные отношения несколько лет назад. Интересно, что его бабушка по отцовской линии крайне негативно высказывалась о Марии, называя ее хищницей. Мать Мироновой, актриса Екатерина Градова так прокомментировала слухи об отцовстве Макарова: "Честно скажу: разговоры про Машу и Алексея надоели до жути. Это все неправда. А кто настоящий отец ребенка, я вам никогда не скажу!"По другим данным, Мария Миронова могла забеременеть от известного кинодеятеля Виктора Мережко. Какая разница, что ему 82 года?! Еще в 2005 году она пробовалась на главную роль в его фильм "Одиночество любви", и с тех пор будто бы периодически встречались. Но сам Виктор Мережко опроверг свою интимную связь с Мироновой. "Я Марию, кстати, не люблю как актрису. Мне кажется, она не по делу раскрученная. И как женщина мне неинтересна – некрасивая и, по-моему, злого характера", – заявил Мережко.Третьим претендентом на отцовство репортеры назвали некого греческого судовладельца. О нем им рассказал некий близкий друг Марии Мироновой. "Отец малыша – состоятельный господин. Они вместе около пяти лет. А расписались в прошлом году. Церемонию организовали на курорте Санторини в Греции. Муж Маши имеет греческие корни и часто летает на родину. А с ним и Миронова. Он средней руки судовладелец, но по нашим понятиям очень зажиточный. Впрочем, бедных у нее и не было", – со знанием дела сообщили журналистам в близком окружении актрисы.Впрочем, не исключается версия и об ЭКО и суррогатной матери.