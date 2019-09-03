Звезда пожаловалась поклонникам в Instagram. Анна Седокова призналась, что ей не хватает финансов на ремонт в новой квартире.

Звезда пожаловаласьпоклонникам в Instagram. Анна Седоковапризналась, что ей не хватает финансов на ремонт в новой квартире.Собственным жильем в центре Москвы певица обзавелась зимой прошлого года. Знаменитостьвзяла квартиру в ипотеку и теперь много работает для того, чтобы ей хватилоденег на выплаты и на ремонт.Однако даже для такойвостребованной артистки потянуть все расходы оказалось задачей не из легких. Ремонтоказался делом гораздо более затратным, чем она думала. По словам АнныСедоковой, черновые работы уже почти закончены."Я сегоднявпервые за все время ощутила, что это будет моя квартира. Посидела навоображаемом диване и поиграла на воображаемом пианино. Вернулась к реальности,когда мне сказали, что хорошая кухня стоит от 2,5 миллиона и показали кухню за пятьмиллионов! Кухня за пять миллионов – это почти еще одна квартира. Ястолько не заработаю или заработаю, но только на кухню", – посетовала . Певица решила платить строителям в рассрочку.В комментарияхнекоторые подписчики посоветовали звезде все же поискать более бюджетныеварианты для ремонта, раз у нее не хватает денег. "Смотритепроще на жизнь, это всего лишь городушки) (здесь и далее орфография ипунктуация авторов сохранены – Прим. ред.)... ламинатпоцарапается, а шторы выцветут", "Можно и за лям, а можно и за 100 тыс. кухнюсобрать", "За 2,5 млн. кухня конечно крутая будет, но и за 500 тр можносделать ее предельно годно))) Вам сразу пихают подороже, немного поторгуйтесь ивключат адекватность)))", – высказались фолловеры