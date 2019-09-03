Конголезский нападающий Янник Боласи, которого приглашал ЦСКА, в последний день трансферного окна покинул Эвертон. 30-летний футболист продолжит карьеру в лиссабонском Спортинге.

Конголезский нападающий Янник Боласи, которого приглашал ЦСКА, в последний день трансферного окна покинул "Эвертон". 30-летний футболист продолжит карьеру в лиссабонском "Спортинге".Португальский клуб арендовал Боласи до конца сезона. По окончанию этого срока "Спортинг" может выкупить контракт футболиста. Боласи провел в "Эвертоне" три сезона. Также он известен по выступлениям за "Астон Виллу" и "Кристал Пэлас".ЦСКА был готов приобрести конголезца летом. Кроме того, армейцы сделали попытку купить Боласи, после того, как сорвался переход Николая Комличенко. Но Янник отказался переходить в российский клуб, из-за якобы существующей в нашей стран проблемы расизма. Сам Боласси никогда не был в России.