Президент Белоруссии Александр Лукашенко начистоту высказался о своем украинском коллеге Владимире Зеленском. Батька неожиданно признался, что тот перед ним виноват.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко начистоту высказался о своем украинском коллеге Владимире Зеленском. Батька неожиданно признался, что тот перед ним виноват.Лукашенко, с его слов, ездит на работу несколькими автомобилями. "Стыдно даже", – сказал белорусский лидер во время посещения одной из школ Минска.Президент признался, что что хочет ездить на работу на электромотоцикле или велосипеде. Но есть проблема."Все испортил Зеленский. Президент Украины, когда его избрали, он сказал, что будет на велосипеде ездить, и я отказался от этой идеи", – рассказал .Белорусский лидер пояснил, что не хотел, чтобы все подумали, будто он подражает украинскому коллеге. При этом он признался, что все чаще садится за руль велосипеда.К слову, двухколесным транспортом для поездок на работу Зеленский не пользуется. Несмотря на предвыборные обещания, вскоре после вступления в должность украинский лидер публично открестился от велосипеда. Так что у Лукашенко есть уникальный шанс стать первым президентом на постсоветском пространстве, который ежедневно его использует.Как знать, быть может поездки на двухколесном транспорте поправят рейтинг белорусского лидера. Эксперты поговаривают, что за год до очередных президентских выборов уровень поддержки в Минске находится на критически низких отметках. По всей видимости, пиарщикам белорусского лидера стоит взять эту идею на заметку.