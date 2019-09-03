Заметная часть украинского общества пришла в настоящий ужас после того, как власти страны всерьез заговорили о том, чтобы снять мораторий на продажу земли иностранцам. Бывший депутат Верховной рады от партии Свобода Ирина Фарион прокомментировала это решение, совершенно не стесняясь в выражениях.

Заметная часть украинского общества пришла в настоящий ужас после того, как власти страны всерьез заговорили о том, чтобы снять мораторий на продажу земли иностранцам. Бывший депутат Верховной рады от партии "Свобода" Ирина Фарион прокомментировала это решение, совершенно не стесняясь в выражениях.Президент Украины Владимир Зеленский, новый созыв Верховной рады, а также кабинет министров могут серьезно подмочить свою репутацию, если им не удастся убедить избирателей в необходимости разрешить иностранцам скупать в стране земельные участки. Когда о подобном заговаривал Петр Порошенко, его клеймили предателем национальных интересов.Многие радикально настроенные политические деятели продолжают придерживаться такого же мнение. Однако на этот раз их гнев направлен уже на Владимира Зеленского и его соратников."Это хуже, чем большевизм. Доморощенные манкурты и янычары", – на своей странице в Facebook написала бывшая народная избранница Ирина Фарион.Материал дополняется.