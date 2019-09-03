В российской премьер-лиге закрылось трансферное окно. Изменений в составах клубов премьер-лиги больше не будет. Исключения могут составить свободные агенты, с которыми можно подписывать контракты.

В российской премьер-лиге закрылось трансферное окно. Изменений в составах клубов премьер-лиги больше не будет. Исключения могут составить свободные агенты, с которыми можно подписывать контракты.Больше всех на приобретение новых игроков потратил "Зенит", купивший футболистов на 63,7 миллиона евро или, если переводить по курсу, 4,66 миллиардов рублей. 40 млн евро пришлись на долю бразильского полузащитника Маоклма, приобретенного у "Барселоны". 39 млн евро потратил на рынке "Спартак". Расходы "Динамо" составили 33,7 млн евро, при этом 20 миллионов была уплачены дортмундской "Боруссии" за нападающего Максимиллиана Филиппа.Покупки "Краснодара" составили 26,4 млн евро. Далее идут "Локомотив" (19,7 млн), ЦСКА (17,75) и новичок премьер-лиги "Сочи" (12,1). Тульский "Арсенал" потратил 3,3 миллиона, "Рубин" – 2,2, "Ахмат" – 1,6 и "Оренбург" чуть больше миллиона. Новички "Урала" обошлись в 800 тысяч евро, на пятьдесят тысяч меньше заплатил "Ростов". "Крылья Советов" усилились на 670 тысяч евро, а "Уфа" – на 290. Скромнее всех "выступил" на трансферном рынке "Тамбов", чьи расходы составили всего 600 тысяч рублей.