СМИ переполошили общественность тревожными сообщениями об Александре Розенбауме: якобы артисту провели тяжелую операцию, после которой тот находится в отделении НИИ онкологии им. Герцена. Эти данные прокомментировала жена легендарного исполнителя.

СМИ переполошили общественность тревожными сообщениями об Александре Розенбауме: якобы артисту провели тяжелую операцию, после которой тот находится в отделении НИИ онкологии им. Герцена. Эти данные прокомментировала жена легендарного исполнителя.Журналисты связались с супругой Александра Розенбаума Еленой Савшинской, чтобы она прояснила ситуацию после шумихи, возникшей вследствие сообщений о госпитализации и последующем хирургическом вмешательстве. Жена легендарного артиста была немногословна, но предельно ясна. "Все в порядке. Нет, он не в больнице", – приводит слова Савшинской .А вот секретарь Александра Розенбаума Светлана выступила с немного иной информацией. В частности, по ее словам, продюсер попросил не давать прессе никакой информации. При этом известие о болезни артиста секретарь не опровергла.Напомним, накануне, 2 сентября, согласно некоторым данным, Александр Розенбаум перенес сложную операцию в одном из столичных медучреждений. Якобы после хирургического вмешательства певец находился в тяжелом состоянии в реанимации.Причем будто бы вначале артиста консультировал невролог. Было подозрение на инсульт, однако специалист диагноз не подтвердил. Впрочем, порадоваться за исполнителя фанатам все равно не пришлось. Ведь оказалось, что Александр Розенбаум якобы находится в отделении НИИ онкологии им. Герцена.Важная деталь: незадолго до смерти легендарный исполнитель Иосиф Кобзон, годами боровшийся с онкологическим заболеванием, на всю страну сообщил, что Александр Розенбаум якобы сражается с раком.